Трамп - про можливі переговори Зеленського та Путіна: Було б дуже добре, якби вони зустрілися
Укрінформ
Дональд Трамп схвально сприйняв ідею зустрічі Президента України Володимира Зеленського та очільника Росії Володимира Путіна.
Як повідомляє Укрінформ, про це президент США заявив під час спілкування із журналістами у Вашингтоні.
«Радий, що вони, схоже, говорять про зустріч», - відповів Трамп на запитання стосовно пропозиції Зеленського провести особисту зустріч з Путіним.
За його словами, США «дуже доклалися» до цієї зустрічі.
«Було б дуже добре, якби вони зустрілися. Це варто зробити. Завершіть це!», - наголосив американський лідер.
Як повідомляв Укрінформ, 4 червня Володимир Зеленський оприлюднив відкритого листа, в якому запропонував російському очільнику Володимиру Путіну провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни.
Фото: The White House