Якщо Україна не запропонує країнам Близького Сходу безпекове рішення сьогодні, це зроблять інші - посол

Україна має перспективи у технологічній та безпековій співпраці з країнами Близького Сходу, але може втрати можливості через зволікання.

Про це заявив посол України в Об'єднаних Арабських Еміратах Олександр Балануца на круглому столі «Україна – Близький Схід: нова архітектура партнерства», присвяченому запуску арабомовної версії сайту Укрінформу.

«У даному випадку Емірати приймають дуже практичні рішення. Вони кажуть: нам потрібно це сьогодні. Якщо сьогодні ми їм це не даємо, то сьогодні ввечері хтось інший може це дати. В нашій ейфорії треба зрозуміти практичний таймінг і дати результат, який ми можемо», – сказав він.

Посол України підкреслив, що Україна має перспективи у технологічній та безпековій співпраці з країнами Близького Схожу та може запропонувати нову безпеку в регіоні.

За його словами, Україна показала себе практичним, надійним партнером, але «вона не може давати результат завтра, післязавтра, а має дати на «вчора», враховуючи загрози від іранських дронів, які атакують ОАЕ.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський назвав безрозсудними удари Ірану по ОАЕ та доручив дипломатам розвивати безпекове партнерство з країнами Близького Сходу.