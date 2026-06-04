Відносини між Україною і Саудівською Аравією набувають обрисів стратегічного партнерства - посол

Співпраця між Україною та Саудівською Аравією має позитивну динаміку і поступово трансформується у структуровану модель взаємодії з елементами стратегічного партнерства, що охоплює політичний, безпековий та оборонно-технічний виміри.

Про це заявив посол України в Королівстві Саудівська Аравія Анатолій Петренко під час онлайн-виступу на круглому столі в Укрінформі «Україна – Близький Схід: нова архітектура партнерства», присвяченому запуску арабомовної версії сайту агентства.

Дипломат зазначив, що співпраця України із Саудівською Аравією демонструє позитивну динаміку, а досягнуті результати створюють значні перспективи для розвитку двостороннього партнерства у різних сферах.

«Говорячи про Саудію, я вважаю, справедливо буде сказати, що ми позитивно трансформуємося у прогнозовану рамку політико-економічної та безпекової співпраці, навіть з початковими обрисами стратегічного партнерства», - зазначив Петренко.

Посол України також підкреслив, що Саудівська Аравія зробила певні висновки після початку конфлікту на Близькому Сході 28 лютого і наразі активно інвестує у власну безпеку, а також є важливим елементом архітектури колективної стабільності у регіоні Затоки.

«Наразі новий елемент нашої прагматичної співпраці - це оборонно-технічна складова, яка дозволяє на взаємовигідних засадах реалізовувати наші знання, досвід та технології на підтримку протиповітряної оборони королівства. Це насправді дуже значна перспектива», - підкреслив дипломат.

За його словами, оновлена динаміка відносин між Україною та Саудівською Аравією є наслідком переосмислення ролей і потенціалів наших держав у сучасній світовій кон'юнктурі.

Петренко привітав запуск арабомовної версії сайту Укрінформу, відзначивши, що на цьому тлі створення і примноження арабомовного контенту з українською тематикою «сприяє наведенню додаткових мостів взаєморозуміння між нашими людьми, культурами та державами».

Як повідомляв Укрінформ, 24 квітня у Джидді Президент України Володимир Зеленський обговорив зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом три напрями співпраці між країнами: експорт української безпекової експертизи та спроможностей у захисті неба, співробітництво в енергетичній сфері та продовольчу безпеку.

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