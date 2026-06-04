Лісовий заявив, що з ним не було розмов про відставку
Про це він сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я не знаю про постанову про моє звільнення, зі мною не було ніяких розмов щодо цього. Щойно розмовляли з Прем'єркою. Не знаю нічого про постанову про моє звільнення", - сказав Лісовий.
Очільник МОН додав, що в інфопросторі періодично з'являється інформація про його нібито звільнення.
Раніше народний депутат Олексій Гончаренко написав у соцмережі, що у Верховній Раді наступного тижня "за попередньою інформацією, буде розглядатися звільнення міністра освіти Лісового". Про ймовірність розгляду цього питання писав також народний депутат Ярослав Железняк.
Як повідомлялося, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наприкінці травня провів зустріч з міністром освіти та науки Оксеном Лісовим, під час якої вказав на проблеми в освітній сфері, зокрема, щодо реформи старшої школи та підготовки до НМТ.
У грудні 2025 року у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення міністра освіти і науки Оксена Лісового. Ініціатори документа заявляли про управлінську неефективність, можливу корупційну складову та порушення у фінансовій звітності МОН.