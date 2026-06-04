Україна в ОБСЄ: Білорусь перетворилася на проксі-майданчик для гібридного тиску Кремля

Білоруський режим фактично здав свій суверенітет Москві і перетворився на спеціальний проксі-майданчик РФ, який дозволяє Кремлю відпрацьовувати нові методи гібридного тиску на тлі посилення залученості Мінська у війну.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ростислав Палагусинець під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ.

«Режим Лукашенка фактично здав свій суверенітет, дозволивши Москві використовувати свою територію, військову інфраструктуру та повітряний простір. У цій ситуації білоруський режим виконує роль не просто учасника процесу, а спеціального проксі-полігону, який дозволяє Кремлю тестувати нові методи гібридного тиску, формально залишаючись у тіні або діючи від імені так званої "незалежної" держави, яка нібито лише захищається від так званої "агресивної коаліції"», - заявив він.

Палагусинець зазначив, що під дедалі більшим тиском Кремля Білорусь втягується у війну глибше.

«Під зростаючим тиском Кремля Білорусь підштовхують до глибшого залучення у війну, зокрема через мобілізаційні заходи, розгортання сучасних ракетних систем і навчання, пов’язані з ядерною сферою, що також створює безпрецедентну загрозу європейській безпеці», - сказав він.

За словами дипломата, нинішній етап російсько-білоруської співпраці характеризується «агресивним зміщенням акценту на когнітивну та гібридну війну».

«Головна мета цієї спільної кампанії - підірвати єдність у Європі та зруйнувати довіру громадян до безпекових інституцій ЄС», - наголосив заступник очільника української місії при ОБСЄ.

Водночас він висловив сподівання, що Білорусь не стане новим плацдармом для наступу на Україну, наголосивши на готовності України до захисту.

«Україна сподівається, що Білорусь не розпочне вторгнення зі своєї території і не створить нової загрози для європейської спільноти, але не повинно бути жодних сумнівів, що Україна захищатиметься у суворій відповідності до статті 51 Статуту ООН", - заявив Палагусинець.

Дипломат підкреслив, що поки Росія прагне продовжувати та розширювати війну, Україна й надалі реалізовуватиме своє невіддільне право на самооборону відповідно до міжнародного права, завдаючи ударів по військовому та економічному потенціалу, який забезпечує російську агресію.

Як повідомляв Укрінформ, 15 травня Президент Володимир Зеленський за результатами наради з військовими, СБУ, воєнною та зовнішньою розвідками заявив, що Росія активізувала контакти з Олександром Лукашенком, щоб переконати Білорусь долучитися до нових агресивних операцій.

Глава держави зазначив, що з огляду на спроби Росії активніше втягнути Білорусь у війну, Україна посилюватиме Чернігівсько-Київський напрямок.