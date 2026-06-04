Після розмови Ас-Сісі із Зеленським у портах Єгипту розвантажили 11 суден із зерном з ТОТ - посол

«Після цієї розмови дійсно був завернутий один російський корабель, який мав на борту партію завантаженої в Україні агропромислової продукції. І треба розуміти, що після цього близько 10 інших кораблів зайшли в порти Александрія, Дум`ят та інші і розвантажилися. Ми відповідно на це реагуємо», – розповів Нагорний.

Загалом, за даними Посольства України в Єгипті, у 2025 році було зафіксовано понад 50 випадків доставки до АРЄ викраденого зерна з ТОТ України; у 2026 році – 14 заходів, серед яких 11 – після розмови президентів 3 квітня.

Посол також зазначив, що Україна реагує на ці випадки за допомогою політико-дипломатичних інструментів, та останнім часом держава перейшла до юридичних інструментів. За його словами, посольство вже передало єгипетській стороні чотири звернення від прокуратури щодо надання допомоги в рамках кримінального провадження щодо незаконного експорту саме до Єгипту.

Як повідомляв Укрінформ, 3 квітня Президент Володимир Зеленський після розмови з Президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі заявив, що Єгипет більше не прийматиме експортоване Росією зерно з українських окупованих територій.

Уповноважений Президента із питань санкційної політики Владислав Власюк раніше заявляв, що Україна наприкінці квітня зафіксувала чергову серію рейсів до Єгипту, під час яких Росія продовжує вивозити українське зерно з окупованих територій, використовуючи фальшиві документи.