Греція висловила другий демарш Україні через безпілотник

Демарші були здійснені після висновків Генерального штабу збройних сил Греції. Міністр закордонних справ Георгіос Герапетрітіс поінформував про ці висновки главу зовнішньої політики Європейського Союзу Каю Каллас, міністра закордонних справ України Андрія Сибігу та генсека НАТО Марка Рютте під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС минулого тижня в Лімасолі, Кіпр.

Афіни подали як усні, так і письмові демарші до посольства України в Афінах та до Міністерства закордонних справ України в Києві. Грецькі чиновники кажуть, що ще не отримали від Києва відповідь на питання, порушені як безпосередньо Герапетрітісом, так і через офіційні демарші.

Греція виокремила чотири основні занепокоєння. По-перше, вона стверджувала, що активність безпілотника «Козак Мамай», який знайшли поблизу острова Лефкада, є перенесенням військових операцій у Середземне море, далеко від фактичної лінії фронту, що створює ризики для національної безпеки та економіки Греції.

По-друге, Афіни заявили, що присутність дрона в грецьких територіальних водах поставила під загрозу морське судноплавство і могла призвести до загибелі цивільних осіб, а також зашкодити довкіллю.

По-третє, Греція заявила, що право України на самооборону, хоча й повністю поважається, не може слугувати виправданням для таких дій.

По-четверте, Афіни висловили рішучу незгоду та закликали Україну утриматися від подібних дій і від того, що вони назвали невиправданим перенесенням військових операцій у Середземне море.

Зохіу підтвердила підтримку Грецією зусиль, спрямованих на досягнення справедливого та сталого миру в Україні, повагу до міжнародного права та національного суверенітету. «Греція підтримує припинення бойових дій. І, як сказав міністр закордонних справ, війна не закінчується її розширенням», - додала вона.

Як повідомляв Укрінформ, безекіпажний катер виявили 7 травня рибалки у водах біля південної частини острова Лефкада в Іонічному морі. Його передали береговій охороні Греції, після чого було розпочато розслідування. Пізніше безпілотник ідентифікували як Магура V5.

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Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий 12 травня заявив, що Україна наразі не має інформації про знайдений у Греції дрон і готова співпрацювати задля розслідування інциденту в разі отримання відповідного запиту грецької сторони.

Фото: ОП