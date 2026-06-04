Лист Зеленського Україна передасть Путіну дипломатичними каналами - Сибіга

Україна офіційно передасть російському очільнику Володимиру Путіну листа Володимира Зеленського з пропозицією припинення війни.

Як передає Укрінформ, про це в соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

“Цей відкритий лист - серйозна та сутнісна пропозиція припинення війни. Висловлена безпосередньо Президентом України – Президентові Російської Федерації. Із чіткими кроками та запрошення на особисту зустріч. Ми також офіційно передаємо цього листа дипломатичними каналами”, - заявив Сибіга.

Він додав, що Україна очікує змістовної відповіді на цю пропозицію.

“Настав час припинити війну. Настав час обрати мир”, - наголосив глава МЗС.

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Як повідомлялося, сьогодні Володимир Зеленський оприлюднив відкритого листа, в якому запропонував російському очільнику Володимиру Путіну провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни.

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