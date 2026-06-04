Зеленський анонсував зустрічі з європейськими партнерами щодо ППО для України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує зустрічі з низкою ключових європейських партнерів, зокрема щодо засобів протиповітряної оборони для України.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає Укрінформ.

"Ми готуємо й зустрічі з деякими нашими найбільш спроможними партнерами у Європі - ми розраховуємо на хороші, сильні рішення, і це важливо. Пріоритети наші абсолютно чіткі: ППО для України, санкції проти Росії за війну, наші спільні з партнерами виробництва зброї, політична взаємодія та реальна підтримка для українців, які проходять через цю повномасштабну війну", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що українці мають відчувати, що країна не одна у своєму захисті.

За його словами, зв’язки зі світом - одна з основ нашої оборони, та те, що значно посилює українську незалежність.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський заявив, що чекає у п’ятницю доповідь щодо реалізації домовленості на найвищому політичному рівні про придбання систем протиповітряної оборони Patriot.

Фото: ОП