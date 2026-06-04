Експерт пояснив, чому питання Лівану важливе у переговорах на Близькому Сході

Домовленість про припинення бойових дій між Ізраїлем і Ліваном є частиною ширшого регіонального переговорного процесу, де ключову роль відіграють інтереси Ірану та взаємний політичний тиск сторін.

Таку думку висловив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос у коментарі Укрінформу.

За словами експерта, зобов’язання Ізраїлю та Лівану припинити бойові дії та працювати над досягненням всеосяжного миру слід розглядати у ширшому контексті переговорів про припинення збройного конфлікту в регіоні.

«Тобто іранці доволі жорстко вписали питання Лівану, і всі чудово розуміють: якщо виключити ліванську тему, то іранці не підуть на переговори. Тобто це ще питання хто кого шантажує, хто кого тримає за носа», - зазначив Семиволос.

Як повідомляв Укрінформ, Ізраїль та Ліван зобов’язалися негайно припинити бойові дії та працювати над досягненням всеосяжного миру. Окрім того, обидві сторони погодилися поновити політичні та безпекові перемовини 22 червня з метою досягнення всеосяжної угоди.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наказав військам просунуватися далі в Лівані у боротьбі проти підтримуваного Іраном угруповання «Хезболла».

Своєю чергою, Іран заявив, що припинить переговори зі США на знак протесту проти розширення наземного наступу Ізраїлю в Лівані.

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