США офіційно спростували присутність своєї делегації на Петербурзькому економічному форумі

США офіційно спростували повідомлення російської пропаганди про нібито «повернення» американської делегації на Петербурзький міжнародний економічний форум». США не направляли жодної офіційної делегації до Санкт-Петербурга.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

«США офіційно спростували повідомлення російської пропаганди про нібито «повернення» американської делегації на петербурзький міжнародний економічний форум», - йдеться в повідомленні

Як зазначається, напередодні форуму російська пропаганда активно поширювала тезу, нібито цьогорічний ПМЕФ став «дипломатичним проривом». Мовляв, після восьмирічної перерви на захід прибула офіційна делегація Сполучених Штатів. Цей наратив був ключовим іміджевим тригером, покликаним створити враження «нормалізації» відносин між США та РФ і послаблення міжнародної ізоляції Кремля.

У ЦПД підкреслили, що під час слухань у Конгресі державний секретар США Марко Рубіо чітко заявив, що Сполучені Штати не направляли жодної офіційної делегації до Санкт-Петербурга для участі у форумі. Жоден із присутніх там американських громадян не представляє уряд США.

Кремль традиційно використовує ПМЕФ як інструмент конструювання альтернативної реальності країни, яка нібито «не ізольована» і де нібито іноземні делегації вишикувалися в чергу за російськими контрактами.

Як повідомляв Укрінформ, 3 червня Сили оборони України уразили кораблі та об’єкти інфраструктури у російському порту Кронштадт. Зокрема був уражений нафтовий термінал “Санкт-Петербург” (Санкт-Петербург, Ленінградська область РФ). Підтверджене ураження цілі з подальшою пожежею на території терміналу. Крім того, перший день Петербурзького міжнародного економічного форуму розпочався з масштабного збою мобільного інтернету.

Фото: ОП