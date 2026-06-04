Справа про хабар: суд продовжив до 25 липня дію обов’язків для нардепки Скороход

Вищий антикорупційний суд продовжив до 25 липня строк дії обов'язків, покладених на народну депутатку Анну Скороход у межах справи про отримання неправомірної вигоди.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу працівниця пресслужби суду Катерина Шипілова.

«Слідчий суддя продовжив до 25 липня строк дії обов'язків, покладених на народну депутатку у межах справи про отримання неправомірної вигоди», - сказала вона, відповідаючи на запитання стосовно Скороход.

Наразі народна депутата зобов’язана прибувати за першою вимогою до детективів, прокурора або суду, не відлучатись за межі України без дозволу, повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи, утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними, а також здати на зберігання закордонні паспорти.

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Як повідомляв Укрінформ, 5 грудня 2025 року НАБУ, САП і СБУ заявили про викриття у Києві злочинної групи за участю народної депутатки. За даними слідства, підозрювані нібито пропонували представнику бізнесу за 250 тис. дол. організувати запровадження санкцій РНБО проти компанії-конкурентки.

ВАКС 9 грудня обрав підозрюваній у справі депутатці Скороход запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою 3 млн 28 тис. грн застави. Згодом заставу за Скороход внесли і вона вийшла із СІЗО.

Фото: facebook.com/A.Skorokhod