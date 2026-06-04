Заступник Сибіги про загострення із Польщею: Обом країнам треба набратися мудрості і зробити паузу

Україна залишається налаштованою на діалог із Польщею щодо чутливих історичних питань і закликає не допускати кроків, які можуть ускладнити досягнення порозуміння.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко у коментарі Укрінформу.

Дипломат зазначив, що мав довірливу розмову з тимчасовим повіреним у справах Польщі в Україні Пйотром Лукасєвічем.

За його словами, співрозмовник добре орієнтується в ситуації в Україні та як людина, обізнана з українськими реаліями, усвідомлює, що рішення Президента щодо надання одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА» було зумовлене виключно повагою до борців за незалежність України, насамперед у контексті протидії російській окупації. Міщенко також наголосив, що в українських військових не було наміру «якимось чином нашкодити нашим двостороннім відносинам».

Водночас заступник глави української дипломатії зауважив, що кожен народ має «свою історію і свою правду», яку іноді емоційно або політично інтерпретують.

«Нам потрібно очистити нашу спільну трагічну історію, зокрема Волинську трагедію, від міфів», - підкреслив дипломат.

За його словами, Україна і Польща лише на початковому етапі роботи над примиренням: фактично тільки розпочалися ексгумаційні роботи, які підтверджують наявність поховань як в Україні, так і в Польщі, а також свідчать про те, що ці злочини мали конкретних виконавців.

Дипломат зауважив, що, на превеликий жаль, частина польського суспільства нині спирається на узагальнений міф, який закріпився в публічному просторі, зокрема щодо того, що УПА нібито є суцільно злочинною структурою.

Водночас він наголосив, що для України члени УПА - це насамперед борці за незалежність держави у надзвичайно складних умовах.

За його словами, поєднати різні історичні наративи поки що не вдалося через брак часу та повноцінного опрацювання спільної історичної бази. Тому зараз ми бачимо певне загострення у відносинах, яке в Польщі часто пов’язане із внутрішньополітичною ситуацією та позиціями окремих радикальних сил, зазначив Міщенко.

«Напевно, зараз буде певний період ускладнення у відносинах, але ми налаштовані на діалог. Ми нашим польським колегам сказали, що готові далі його продовжувати, але закликаємо не доводити до якоїсь критичної межі, до якихось дій, після яких дуже важко потім перейти до співпраці», - підкреслив дипломат.

Він подякував польським політикам, які зберігають помірковану позицію, з повагою ставляться до української історії та розуміють умови, в яких Україна веде війну і змушена мобілізувати всі ресурси для перемоги над агресором.

«Польща для нас не ворог, а союзник. Тому буде неправильно зараз мобілізовувати ресурси, щоб протистояти цій інформаційній кампанії в Польщі. Нам вони потрібні для інших спільних викликів, а ми поступово розберемося з нашою спільною трагічною історією», - зауважив заступник міністра.

Він додав, що обом сторонам «треба набратися мудрості і зробити певну паузу».

«Це ми з паном послом і обговорювали. І я сподіваюсь, що найближчим часом відбудуться консультації, які наблизять наші позиції, що час трошки заспокоїть це все, і ми знову повернемося до того відкритого і спокійного діалогу, який нещодавно відбувся (на польсько-українському конгресі істориків) у Баранові», - зазначив Міщенко.

У цьому контексті він нагадав про заклик Президента Володимира Зеленського і міністра закордонних справ Андрія Сибіги не дати ворогу можливості скористатися «цими певними непорозуміннями, які в нас виникли».

Він наголосив, що Україна і Польща взаємно поважають одна одну, проте між сусідами або навіть у родині інколи виникають складні моменти.

«Але хочу підтвердити для наших польських друзів: жодної ненависті у нас до польського населення немає. Ми поважаємо цю країну, яка прийняла наших біженців, яка надала першу безумовну допомогу Україні, відкрила всі двері своїх домівок, пустила наших людей… і це був безпрецедентний вияв нашого оцього братерства і цієї нашої стратегічної дружби», - підсумував дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні заступник міністра закордонних справ Олександр Міщенко та тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч обговорили суспільне сприйняття в Україні та Польщі присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА».

27 травня Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування «імені Героїв УПА» Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

У МЗС Польщі засудили це рішення.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що історія польського та українського народів містить як славетні, так і трагічні сторінки, але вшанування героїв УПА не мало антипольського підтексту.

Фото: МЗС України