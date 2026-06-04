Семиволос: Україні бракує сталої присутності на Близькому Сході - ми помітні лише під час криз

Семиволос: Україні бракує сталої присутності на Близькому Сході - ми помітні лише під час криз

Укрінформ
Україна має будувати власну довгострокову стратегію на Близькому Сході, оскільки тактичні успіхи та асиметричні кроки не можуть замінити постійної інституційної присутності в регіоні.

Про це заявив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос на круглому столі в Укрінформі на тему: «Україна – Близький Схід: нова архітектура партнерства», присвяченому запуску арабомовної версії сайту агентства.

Експерт зазначив, що стара архітектура безпеки на Близькому Сході практично зруйнована, регіон входить у тривалий період переформатування, а відтак формується і нова архітектура відносин. За словами Семиволоса, для України це означає, що попередні рамки оцінки нашої присутності в регіоні потребують корекції.

«Тобто питання, чи є у нас торговельні відносини, дипломатичні контакти, який у нас товарообіг і таке інше – цього вже недостатньо. А виникає питання, чи є у нас постійна інституційна присутність, яка переживе будь-яку зміну кон'юнктури. Мені це здається набагато важливішим», - сказав Семиволос.

На його переконання, наша інституційна присутність на Близькому Сході має бути елементом «української, а не чужої довгострокової гри».

«Українська присутність на Близькому Сході - це не просто регіональна амбіція заради амбіції, це похідна від війни... Тобто ми маємо чітко заявляти, і це мають розуміти і наші партнери: ми і наша активність на Близькому Сході з двох причин: перша - щоб зруйнувати російську інфраструктуру підтримки війни і щоб не дати Росії монополізувати регіональний наратив про цю війну», - наголосив директор Центру близькосхідних досліджень.

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На його думку, нинішня політика України в регіоні «страждає на класичну патологію»: є бачення, є окремі тактичні успіхи, але бракує системних ресурсів і стійкої інституційної присутності.

«Ми вміємо робити яскраві асиметричні кроки, швидкі демократичні випади, нестандартні рішення в потрібний момент. Це реальна сила, як на мене, але асиметрія - це тактика малого гравця, який дає потужний початковий імпульс, вона не замінює системності… Ми присутні ситуативно, але не інституційно. Ми помітні під час криз, але невидимі між кризами», - зауважив експерт.

У цьому контексті Семиволос наголосив, що українська політика в регіоні повинна переходити від асиметричних і точкових дій до системної роботи: постійної інформаційної присутності, перекладу українських безпекових викликів мовою спільних ризиків для регіональних аудиторій, а також розвитку медіа, аналітичних центрів, комунікацій і стабільного інституційного фінансування.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський заявив, що одним із ключових російських політичних завдань є обмеження безпекових, економічних та інших стратегічних зв’язків України із Молдовою, державами Південного Кавказу, Близького Сходу та Затоки.

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