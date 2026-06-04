Генштаб підтвердив ураження сторожового корабля РФ у Криму і порохового заводу в Рязанській області

"3 червня та у ніч на 4 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих об'єктів російського агресора", - ідеться у повідомленні.

За інформацією Генштабу, уражений прикордонний сторожовий корабель проєкту 10410 (шифр "Светляк") в акваторії Азовського моря. Масштаби збитків уточнюються.

Також уражений район зосередження озброєння і військової техніки росіян поблизу Новоєгорівки Харківської області і пункт управління в районі Очеретиного Донецької області.

Крім того, уражений склад боєприпасів у районі Грінталя на Донеччині і склади паливно-мастильних матеріалів у Сімферополі у Криму та Мелітополі Запорізької області.

Серед іншого, уражена територія філіалу ТОВ "Гефест-М" - пороховий завод "Еластік" у Рязанській області. Як зазначили у Генштабі, розпочалася пожежа на площі понад 400 кв. м.

Крім того, за результатами додаткового аналізу встановлено, що 3 червня у районі нафтового терміналу "Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург, РФ) знищений один резервуар і пошкоджені шість резервуарів та дві технічні естакади.

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Також підтверджене займання складського приміщення площею понад 200 м. кв. на підприємстві з виробництва складових частин високоточного озброєння “Мичуринський завод “Прогрес” у Тамбовській області РФ.

Як повідомляв Укрінформ, командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді поінформував, що СБС Збройних сил України уразили у тимчасово окупованому Криму російський прикордонний сторожовий корабель типу "Світляк".