Вісім військових частин втратили право на самостійне проведення БЗВП - Сирський

Вісім військових частин втратили право на самостійне проведення базової загальновійськової підготовки.

Як передає Укрінформ, про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив у Фейсбуці.

Він наголосив: "Ставлення до людей - те, що принципово відрізняє нас від російського агресора. Ми бережемо своїх людей, тому якісна підготовка військовослужбовців залишається одним із наших головних пріоритетів".

За словами Сирського, "саме завдяки професіоналізму, якісній підготовці та асиметричним рішенням ми утримуємо перевагу над противником, який має більший людський ресурс".

ЗСУ постійно вдосконалюють програму базової загальновійськової підготовки відповідно до реалій сучасного поля бою. Зокрема до програми БЗВП вже включають практичні дії у складі груп з виявлення та знищення безпілотників малого класу - коптерів та FPV-дронів.

"Водночас, якою б передовою не була програма підготовки, а визначальним чинником залишається людський. Там, де командири дбають про підлеглих, покращують побутові умови, розвивають навчальну базу, де інструктори супроводжують новобранців і підтримують постійний зворотний зв’язок, - там вища якість підготовки та менше випадків самовільного залишення частин", - підкреслив головнокомандувач.

Сирський повідомив, що під час робочої наради заслухав результати перевірок, проведених у травні в 72 військових частинах, які отримали право проводити БЗВП на власній базі. За підсумками контролю ухвалена низка управлінських рішень, зокрема жорстких. Вісім військових частин втратили право на самостійне проведення базової підготовки. Окремим бригадам і полкам поставлене завдання переглянути власні спроможності, покращити умови та зміст підготовки новобранців.

"Недоторканних немає. Якість підготовки військовослужбовців повинна відповідати єдиним високим стандартам. Тому продовжуємо вдосконалювати систему БЗВП, посилювати адаптацію мобілізованих у навчальних центрах і бойових частинах, підвищувати рівень психологічної підготовки та реалізовувати додаткові заходи для профілактики СЗЧ", - зауважив головнокомандувач.

Як зазначив Сирський, окремо він заслухав пропозиції представників командувань видів і родів військ, а також бойових бригад щодо подальшого підвищення якості підготовки.

Як повідомляв Укрінформ, Сухопутні війська Збройних сил України запровадили оновлену програму базової загальновійськової підготовки в шести навчальних центрах.

Фото: Офіс Президента