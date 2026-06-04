Сили безпілотних систем уразили у Криму російський прикордонний сторожовий корабель
Як передає Укрінформ, про це командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді повідомив у Фейсбуці та показав відео бойової роботи.
За його словами, "Птахи СБС" вночі 4 червня завдали ураження по кораблю "Світляк" проєкту 10410 в Юркіному (Крим).
Призначення корабля - контроль та захист портів і суден, створення тактичного рубежу ППО та протичовнової оборони.
Його довжина - 49,5 м. На озброєнні перебувають 16 комплектів ПЗРК “Ігла”, артилерійська установка АК-176, кулеметні установки 14,5 і шестиствольні зенітні автомати. У складі екіпажу 28 військовослужбовців, автономність - 10 діб (2200 миль).
Також СБС уразили ЗРГК "Панцир-С1" у Стрілковому Херсонської області, радіотехнічну систему ближньої навігації РСБН-4Н у кримських Саках (Крим), локомотиви у Владиславівці і Роздольному (Крим).
Крім того, СБС завдали ураження по трансформаторах у Булавинському і Вуглегірську Донецької області та цистернах з ПММ у Макіївці на Донеччині.
Як повідомляв Укрінформ, командувач СБС показав ураження корвета "Бойкий" у російському порту Кронштадт.
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