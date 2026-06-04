Сили безпілотних систем уразили у Криму російський прикордонний сторожовий корабель

Сили безпілотних систем Збройних сил України уразили у тимчасово окупованому Криму російський прикордонний сторожовий корабель типу "Світляк".

Як передає Укрінформ, про це командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді повідомив у Фейсбуці та показав відео бойової роботи.

За його словами, "Птахи СБС" вночі 4 червня завдали ураження по кораблю "Світляк" проєкту 10410 в Юркіному (Крим).

Призначення корабля - контроль та захист портів і суден, створення тактичного рубежу ППО та протичовнової оборони.

Його довжина - 49,5 м. На озброєнні перебувають 16 комплектів ПЗРК “Ігла”, артилерійська установка АК-176, кулеметні установки 14,5 і шестиствольні зенітні автомати. У складі екіпажу 28 військовослужбовців, автономність - 10 діб (2200 миль).

Також СБС уразили ЗРГК "Панцир-С1" у Стрілковому Херсонської області, радіотехнічну систему ближньої навігації РСБН-4Н у кримських Саках (Крим), локомотиви у Владиславівці і Роздольному (Крим).

Крім того, СБС завдали ураження по трансформаторах у Булавинському і Вуглегірську Донецької області та цистернах з ПММ у Макіївці на Донеччині.

Як повідомляв Укрінформ, командувач СБС показав ураження корвета "Бойкий" у російському порту Кронштадт.

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