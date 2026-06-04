ППО знешкодила 264 безпілотники, якими росіяни з вечора атакували Україну

Сили протиповітряної оборони знешкодили 264 безпілотники, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 3 червня.

Як передає Укрінформ, про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Телеграмі.

За даними військових, із 18:00 3 червня росіяни атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" із Воронезької області, а також 293 ударними БПЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас", баражуючими боєприпасами "Бандероль" і дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (тимчасово окупований Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 8:00 4 червня ППО збила / подавила 264 БПЛА на півночі, півдні та сході України.

Зафіксовані влучання балістичної ракети та 24 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.

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Атака триває, в повітряному просторі перебувають ворожі дрони.

Як повідомляв Укрінформ, війська РФ вночі 4 червня атакували промисловий об’єкт у Бориспільському районі Київської області. Поранення отримав працівник підприємства.