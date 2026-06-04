Ворог вночі атакував промисловий об’єкт на Київщині, є постраждалий

Війська РФ вночі атакували промисловий об’єкт у Бориспільському районі Київської області.

Про це в Телеграмі повідомляє МВС України, передає Укрінформ.

Як зазначається, внаслідок ворожої атаки поранення отримав працівник підприємства. Йому надали необхідну медичну допомогу.

Наразі триває ліквідація пожежі. На місці працюють усі оперативні служби.

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Раніше повідомлялося, що унаслідок повітряної атаки військ РФ у Київській області було госпіталізовано водія бензовоза. Але інші подробиці не називалися.