У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу дронів
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Укрінформ
У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу російських безпілотників.
Як передає Укрінформ, Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Телеграмі: "Реактивні БПЛА на Чернігівщині змінили напрямок на Київщину (Бровари)".
О 8:10 у Києві оголосили про відбій загрози.
Мапа тривог станом на 8:30 виглядає так:
Як повідомляв Укрінформ, війська РФ вночі 4 червня атакували промисловий об’єкт у Бориспільському районі Київської області. Поранення отримав працівник підприємства.