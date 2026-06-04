У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу дронів

У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу дронів

Оновлено
Укрінформ
У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу російських безпілотників.

Як передає Укрінформ, Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Телеграмі: "Реактивні БПЛА на Чернігівщині змінили напрямок на Київщину (Бровари)".

О 8:10 у Києві оголосили про відбій загрози.

Мапа тривог станом на 8:30 виглядає так:

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Як повідомляв Укрінформ, війська РФ вночі 4 червня атакували промисловий об’єкт у Бориспільському районіКиївської області. Поранення отримав працівник підприємства.

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