Україні у четвер прогнозують короткочасні дощі, подекуди грози, вдень до +27°

У четвер, 4 червня, в Україні буде хмарно з проясненнями, місцями прогнозуються невеликі короткочасні дощі, у західних областях ймовірні грози.

Про це Український гідрометцентр повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Уночі у північних, більшості центральних областей, вдень в Україні місцями невеликі короткочасні дощі; в західних областях вдень помірні дощі з грозами. Вночі та вранці на півдні країни та в Карпатах подекуди туман", - йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, вітер буде південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°; вдень 22-27°, у західних та північних областях 18-23°.

У Києві та області місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У столиці температура вночі 13-15°, вдень 21-23°; на Київщині вночі 10-15°, вдень 18-23°.