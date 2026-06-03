На Дніпропетровщині від удару російського дрона по автівці постраждали журналістка і військові

У Дніпропетровській області внаслідок удару російського безпілотника 3 червня постраждали журналістка 5 каналу Ольга Калиновська і військовослужбовці 148-ї окремої десантно-штурмової бригади, які в момент атаки перебували в автомобілі.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Інститут масової інформації.

"Воєнна кореспондентка 5 каналу Ольга Калиновська 3 червня зазнала контузії внаслідок атаки російського FPV-дрона на оптоволокні. Під удар потрапив автомобіль, у якому вона перебувала разом із військовими 148-ї окремої десантно-штурмової бригади, серед яких, зокрема пресофіцер. Ушкодження також отримали військові", - ідеться у повідомленні.

За словами Калиновської, це сталося близько 6:30 за 17 кілометрів від лінії бойового зіткнення, коли група заїжджала до Покровського.

Дрон влучив у захисну сітку перед лобовим склом автомобіля, після чого стався вибух. Внаслідок ударної хвилі всі, хто перебував у машині, отримали контузії.

“Зі мною все добре, мене оглянули на одному зі стабілізаційних пунктів, прокапали, зафіксували легку акубаротравму. Були головний біль і нудота, але вже минуло”, – розповіла журналістка.

Вона додала, що дрон, ймовірно, мав кумулятивний заряд, тому уламкових уражень не було. Натомість усі отримали подряпини й забої під час евакуації з автівки.

“Єдине, що коли ми випадали з машини, вивалилися всі на асфальт, то подерли руки, ноги, коліна та лікті. Але це дрібниці”, – зазначила Калиновська.

Журналістка також повідомила, що перебувала у військовому легкоброньованому автомобілі “Хаммер”, який був додатково захищений сітками. Саме це, переконана вона, їх і врятувало.

За словами Калиновської, росіяни вже контролюють цю ділянку дороги за допомогою дронів і намагаються ускладнити логістику до Покровського. Вона також зазначила, що інші автівки після їхнього проїзду також зазнали атак.

Журналістка додала, що "засоби радіоелектронної боротьби на автомобілі не спрацювали проти оптоволоконного дрона, який не піддається такому впливу. У них також була “Чуйка”, яка теж не помітила дрон".

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За словами Калиновської, дрон вони помітили вже в останній момент – за кілька метрів перед автівкою.

“Ми не бачили на "Чуйці" жодного дрона. Ми його побачили, коли виїхали з-за повороту майже йому в лоб, бачили його за п’ять метрів. Я думаю, це був ждун”, – зазначила журналістка.

“Чи знали росіяни, що в авто є журналісти, не знаю. Чисто теоретично – якщо були якісь перехоплення, то знали, тому що ми попереджали, що заїжджаємо у Покровське”, – додала Калиновська.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2025 року автомобіль 5 каналу підірвався на магнітній міні поблизу Покровська. Тоді постраждали водій і члени знімальнї групи.

Фото: Фейсбук Ольги Калиновської