Війська РФ вдарили по фермі на Харківщині - двоє загиблих, шестеро постраждалих

Російські війська завдали удару по Рокитному на Харківщині. Влучання було на території ферми, двоє людей загинули, шестеро - постраждали.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Укрінформ.

"Загальна кількість постраждалих у селі – 6 людей. Їм надається вся необхідна допомога медиків. Загинуло двоє людей", - ідеться в повідомленні.

За даними Синєгубова, серед постраждалих - 17-річний хлопець.

Екстрені служби працюють на місці атаки, додав начальник Харківської ОВА.

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Раніше він повідомляв, що російський дрон влучив по території ферми.

"Попередньо, у селі горить приватний будинок, сіно та господарча споруда", - поінформував начальник ОВА.

Як повідомлялося, на Харківщині через удари РФ кількість продукції тваринництва зменшилася на 30-50%.

Восени 2025 р. була зруйнована одна з найбільших у країні свиноферм. Загалом російські війська знищили половину поголів’я свиней в області.

Фото: Харківська ОВА