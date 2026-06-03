Війська РФ вдарили по фермі на Харківщині - двоє загиблих, шестеро постраждалих
Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Укрінформ.
"Загальна кількість постраждалих у селі – 6 людей. Їм надається вся необхідна допомога медиків. Загинуло двоє людей", - ідеться в повідомленні.
За даними Синєгубова, серед постраждалих - 17-річний хлопець.
Екстрені служби працюють на місці атаки, додав начальник Харківської ОВА.
Раніше він повідомляв, що російський дрон влучив по території ферми.
"Попередньо, у селі горить приватний будинок, сіно та господарча споруда", - поінформував начальник ОВА.
Як повідомлялося, на Харківщині через удари РФ кількість продукції тваринництва зменшилася на 30-50%.
Восени 2025 р. була зруйнована одна з найбільших у країні свиноферм. Загалом російські війська знищили половину поголів’я свиней в області.
Фото: Харківська ОВА