Війська РФ атакували три райони Дніпропетровщини, є пошкодження

Російські війська із застосуванням безпілотників та артилерії понад 15 разів атакували три райони Дніпропетровської області, є пошкодження.

Як передає Укрінформ, про це начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Телеграмі.

За його словами, у Нікопольському районі росіяни били по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській і Мирівській громадах. Пошкоджені приватний будинок та інфраструктура.

У Кам’янському зазнала пошкоджень будівля, яка не експлуатується.

Також ворог завдав удару по Губиниській громаді у Самарівському районі. Пошкоджені агропідприємство і магазин.

Люди не постраждали, підкреслив Ганжа.

Як повідомляв Укрінформ, у Дніпрі внаслідок російської атаки уночі 2 червня загинули 16 людей, ще 42 дістали поранення.

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