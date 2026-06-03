На Сумщині за добу через російські удари загинула людина, ще 18 постраждали

Під ворожим вогнем опинилися Сумський, Шосткинський, Охтирський і Конотопський райони.

У Глухівській громаді через атаку російського безпілотника на автомобіль загинув 72-річний чоловік.

Також внаслідок удару дрона по житловому будинку травмований п'ятимісячний хлопчик.

Ще один безпілотник влучив у мікроавтобус. Поранення отримали п’ятеро людей: жінки віком 37, 47, 58 і 63 роки та 41-річний чоловік.

У Кириківській громаді через влучання ворожого БПЛА у приватний будинок постраждала 85-річна жінка.

У Краснопільській громаді внаслідок удару безпілотника поранений 36-річний чоловік.

Крім того, внаслідок влучання керованої авіабомби в житловий будинок травмована 88-річна жінка.

У Сумській громаді постраждали восьмеро цивільних: 6-річний та 11-річний хлопчики і 15-річна дівчина, а також жінки віком 36, 42, 62 і 76 років та 26-річний чоловік.

У Миколаївській селищній громаді зазнала травм 73-річна жінка.

У Хутір-Михайлівській громаді через атаку ворожого дрона поранена 74-річна жінка.

Пошкоджені приватні і багатоквартирні будинки, транспортні засоби та об’єкти цивільної інфраструктури.

За кожним фактом правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Як повідомляв Укрінформ, 2 червня у Сумах під час російських атак були зафіксовані влучання в багатоповерхівку і приватний будинок. Постраждала літня жінка.