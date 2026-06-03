На Сумщині за добу через російські удари загинула людина, ще 18 постраждали

На Сумщині за добу через російські удари загинула людина, ще 18 постраждали

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Укрінформ
Російські війська минулої доби завдали ударів по 36 населених пунктах Сумської області, загинув чоловік, ще 18 людей постраждали, серед них четверо дітей.

Як передає Укрінформ, про це поліція Сумської області повідомила у Фейсбуці.

Під ворожим вогнем опинилися Сумський, Шосткинський, Охтирський і Конотопський райони.

У Глухівській громаді через атаку російського безпілотника на автомобіль загинув 72-річний чоловік.

Також внаслідок удару дрона по житловому будинку травмований п'ятимісячний хлопчик.

Ще один безпілотник влучив у мікроавтобус. Поранення отримали п’ятеро людей: жінки віком 37, 47, 58 і 63 роки та 41-річний чоловік.

У Кириківській громаді через влучання ворожого БПЛА у приватний будинок постраждала 85-річна жінка.

У Краснопільській громаді внаслідок удару безпілотника поранений 36-річний чоловік.

Крім того, внаслідок влучання керованої авіабомби в житловий будинок травмована 88-річна жінка.

У Сумській громаді постраждали восьмеро цивільних: 6-річний та 11-річний хлопчики і 15-річна дівчина, а також жінки віком 36, 42, 62 і 76 років та 26-річний чоловік.

У Миколаївській селищній громаді зазнала травм 73-річна жінка.

У Хутір-Михайлівській громаді через атаку ворожого дрона поранена 74-річна жінка.

Пошкоджені приватні і багатоквартирні будинки, транспортні засоби та об’єкти цивільної інфраструктури.

За кожним фактом правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

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Як повідомляв Укрінформ, 2 червня у Сумах під час російських атак були зафіксовані влучання в багатоповерхівку і приватний будинок. Постраждала літня жінка.

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