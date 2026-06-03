Ворог завдав повторного удару по рятувальниках під час ліквідації пожежі на Запоріжжі

Російська армія атакувала АЗС у Запорізькому районі, під час ліквідації пожежі загарбники завдали повторного удару.

Про це в Телеграмі повідомляє ГУ ДСНС України в Запорізькій області, передає Укрінформ.

«Під час гасіння резервуара зі скрапленим газом, що загорівся внаслідок обстрілу, росіяни підступно завдали повторного цілеспрямованого удару по рятувальниках. Ворожий безпілотник влучив в одну із пожежних автоцистерн», - йдеться у дописі.

Зазначається, що особовий склад встиг перейти в укриття.

Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу. Попередньо, жертв і постраждалих немає.

Як повідомлялося, впродовж доби російські війська завдали 948 ударів по 41 населеному пункту Запорізької області, одна людина загинула і ще троє були поранені.