Окупанти, які у минулі роки перевезли родини на ТОТ, масово повертають своїх дітей у Росію

«Так, за моєю інформацією, окупанти, які після 2023 року завозили сюди родини, з березня 2026 року почали вивозити своїх дітей. Це пояснюється двома факторами - безпековим та низьким рівнем освіти на окупованих територіях, що не дозволяє успішно скласти «Единый государственный экзамен», - розповів Данилов.

За словами експерта, на ТОТ перебувають родини російських військових, сім'ї співробітників поліції ФСБ, Росгвардії. Переважно це вихідці з північних регіонів Росії, для них завжди було мрією переїхати жити на південь, а на окупованих територіях їм надали «конфісковане» житло - вкрадені в українців квартири, будинки.

«Це найбільший контингент, але не тільки. Другий за чисельністю - це дрібні підприємці, зокрема, з північного Кавказу, інших регіонів, вони перебиралися на окуповані Росією території, бо вирішили, що ринок вільний, житло дешеве і можна швидко розбагатіти», - зазначив він.

Ще одна категорія тих, хто перебирався на ТОТ - «призначенці», зокрема медики та вчителі, яких заманили на ТОТ Херсонщини на Запоріжжя високими заробітками. Більша частина цього контингенту виїхала після того, як зарплати стали меншими, але частина залишилася.

«Скажімо, принаймні по одній школі я знаю, що, приблизно 15% учнів - це були діти цих «понаїхавших» росіян», - сказав Данилов.

Він наголосив, що окупанти стикнулися з тим, що за останні місяці ситуація з безпекою стала стрімко погіршуватися. Уже з березня частина їх родин стала виїжджати, проте особливо помітно це стало у травні.

«Ще у березні мені розповіли, що з Бердянська сім'ї військових, які вже там обжилися з 2024 року, починають виїжджати. Спочатку це були поодинокі випадки, потім все стало більш масовим», - наголосив експерт.

На ТОТ Херсонщини через безпекову складову школи, в яких окупантам вдалося запустити навчання за російськими програмами, почали працювати неритмічно, шкільні автобуси останній місяць взагалі не ходили.

«Якщо відстежувати окупаційні офіційні ресурси, то там за один день може бути по п'ять повідомлень про дронову небезпеку в травні місяці. Укриттів нема, навчання нема, а з'явився страх. Це перший фактор», - підкреслив Данилов.

За його словами, другий фактор – нестача вчителів, викладання ведеться некваліфікованими людьми, без належної освіти, без педагогічного досвіду, школами керують випадкові люди.

Як наголошує Данилов, якість освіти на ТОТ дуже низька, можливо, за виключенням кількох шкіл у більших містах. Діти у школах на ТОТ відсиджують уроки, головна вимога - присутність на ідеологічно маркованих заходах. І вони, розуміючи безперспективність, те, що їх нічому не навчили, вирішують не здавати «Единый государственный экзамен».

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«Зокрема, я чув про школи в Генічеському регіоні, де взагалі жодна дитина не здавала цей іспит», - додав експерт.

Саме тому, як він пояснює, родини росіян, які перебралися раніше на окуповані території, вивозять дітей для продовження їх навчання на території Росії.

Як повідомляв Укрінформ, на тимчасово окупованій території Херсонщини люди скуповують у магазинах продукти харчування першої необхідності.