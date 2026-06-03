Війська РФ за добу 28 разів атакували Чернігівщину

Війська РФ за добу 28 разів атакували Чернігівщину

Укрінформ
Російські війська минулої доби 28 разів атакували Чернігівську область, зафіксовані влучання по обʼєктах енергетики й транспортної інфраструктури.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає Укрінформ.

“Протягом доби були влучання по обʼєктах енергетики й транспортної інфраструктури. Ворог 28 разів атакував Чернігівську область”, - поінформував Чаус.

Зокрема, він зазначив, що в Добрянській громаді ворожі дрони “Гербера” атакували підприємство, внаслідок чого пошкоджений тепловоз, вантажні вагони і колія.

У селі Городнянської громади FPV-дрон вдарив по “ГАЗелі”.

У Шишківці Корюківської громади внаслідок атаки безпілотника із запалювальною сумішшю зайнявся будинок.

Уночі через удари FPV-донів по Семенівці пошкоджені легкові автомобілі та вікна в пʼятиповерховому будинку.

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Як повідомляв Укрінформ, 1 червня російські війська 33 рази атакували ударними безпілотниками населені пункти Чернігівської області.

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