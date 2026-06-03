Війська РФ за добу 28 разів атакували Чернігівщину

Російські війська минулої доби 28 разів атакували Чернігівську область, зафіксовані влучання по обʼєктах енергетики й транспортної інфраструктури.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає Укрінформ.

“Протягом доби були влучання по обʼєктах енергетики й транспортної інфраструктури. Ворог 28 разів атакував Чернігівську область”, - поінформував Чаус.

Зокрема, він зазначив, що в Добрянській громаді ворожі дрони “Гербера” атакували підприємство, внаслідок чого пошкоджений тепловоз, вантажні вагони і колія.

У селі Городнянської громади FPV-дрон вдарив по “ГАЗелі”.

У Шишківці Корюківської громади внаслідок атаки безпілотника із запалювальною сумішшю зайнявся будинок.

Уночі через удари FPV-донів по Семенівці пошкоджені легкові автомобілі та вікна в пʼятиповерховому будинку.

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Як повідомляв Укрінформ, 1 червня російські війська 33 рази атакували ударними безпілотниками населені пункти Чернігівської області.