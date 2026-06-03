Росіяни минулої доби вбили одного жителя Донеччини

За його словами, 2 червня росіяни вбили одну людину у Дружківці.

Також одна людина в Добропіллі дістала поранення.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині (4094 загиблих і 9554 постраждалих) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Російські війська минулої доби 1 277 разів атакували лінію фронту та 10 населених пунктів області, повідомило Головне управління Нацполіції в Донецькій області.

“За 2 червня поліція зафіксувала 1 277 атак ворога по лінії фронту та житловому сектору області. Під вогнем перебували міста Добропілля, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селища Малотаранівка, Олексієво-Дружківка, Шабельківка, села Іверське та Кіндратівка”, - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, руйнувань зазнали 18 цивільних об’єктів, з яких 6 - житлові будинки.

У поліції зазначили, що у Дружківці внаслідок влучання FPV-дронів загинула цивільна особа, пошкоджено приватний будинок.

У Добропіллі зазнав поранень мирний житель.

По Краматорську росіяни завдали шість ударів, внаслідок чого пошкоджене комунальне підприємство, господарська споруда, 6 цивільних автівок. У Шабельківці через атаку БпЛА “Молнія-2” пошкоджено багатоквартирний будинок.

У Миколаївці пошкоджено 2 багатоквартирні будинки й автомобіль, в Іверському – 2 приватні будинки.

Поліція спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

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Як повідомляв Укрінформ, 1 червня у Дружківці зазнали поранень п’ятеро людей внаслідок ударів російських авіабомб.

Перше фото: facebook.com/vadym.filashkin