На Одещині вночі через атаку дронів постраждали двоє чоловіків

В Одеській області вночі 3 червня внаслідок атаки російських ударних безпілотників постраждали двоє людей.

Як передає Укрінформ, про це голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер повідомив у Телеграмі.

За його словами, "цієї ночі ворог знову атакував ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру Одещини. В результаті атаки пошкоджено вантажний автомобіль та службове приіщення на парковці. Двоє чоловіків 20 та 36 років отримали травми, один з них госпіталізований".

На місці працюють усі відповідні служби. Правоохоронці фіксують чергові воєнні злочин и РФ проти цивільного населення.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 1 червня росіяни поцілили дроном у пологове відділення лікарні в Білгород-Дністровському, де перебували шість породіль.