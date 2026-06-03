На Харківщині за добу через російські удари постраждали 11 людей

Минулої доби під російськими ударами перебували Харків та ще 19 населених пунктів Харківської області, постраждали 11 людей.

Як передає Укрінформ, про це голова обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Фейсбуці.

За його словами, у Харкові постраждали 50-річна жінка та чоловіки віком 51 і 30 років.

У селі Кам’яна Яруга Чугуївської громади зазнали травм 21-річний і 41-річний чоловіки.

У Сінному Богодухівської громади постраждав 68-річний чоловік.

У Мар’їному зазнали поранень 79-річний чоловік і 76-річна жінка.

У Лозовій постраждали чоловіки віком 50, 49, 47 років.

Ворог атакував ракетою і безпілотниками Шевченківський, Холодногірський, Салтівський і Слобідський райони Харкова.

Росіяни також атакували область ракетою "Іскандер-М", 12 БПЛА "Герань-2", одним безпілотником "Ланцет", чотирма БПЛА "Молнія", шістьма FPV-дронами і 56 БПЛА, тип яких встановлюється.

У Харкові пошкоджені цивільне підприємство та залізнична інфраструктура.

У Богодухівському районі зазнали пошкоджень три приватні будинки, автомобіль (с. Максимівка), склад агрофірми (с. Петропавлівка), ангар, приватний будинок, вісім господарчих споруд (Богодухів), приватний будинок, автомобіль (с. Сінне), приватний будинок (с. Затишне) та автомобіль (Золочів).

У Куп’янському районі пошкоджені два автомобілі (Шевченкове).

В Ізюмському районі пошкоджений автомобіль (с. Волохів Яр).

У Харківському районі пошкоджені два приватні будинки (Слатине і с. Черкаські Тишки).

У Лозовій зазнали пошкоджень стадіон, парк та електромережі.

У Чугуївському районі пошкоджені автомобіль (с. Кам’яна Яруга), складська будівля (Чугуїв) і приватний будинок (Білий Колодязь).

За інформацією Синєгубова, транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 217 людей. Всього від початку роботи пункту зареєстрували 37 530 людей.

Читайте також: На Херсонщині минулої доби через російські атаки зазнали поранень 19 цивільних

Як повідомляв Укрінформ, 2 червня в Ізюмському районі російська армія вдарила безпілотником по автомобілю, припаркованому біля АЗС, внаслідок чого виникла пожежа.

Фото: Харківська ОВА