Війська РФ завдали ударів по Харкову - п'ятеро постраждалих

Російська армія завдала ударів безпілотниками по двох районах Харкова, наразі відомо про п'ятьох постраждалих.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Укрінформ.

"...Ворог завдав ударів по Холодногірському і Основ'янському районах Харкова. На місці зайнялася пожежа. Пошкоджено ангар, 2 автомобілі", - йдеться у дописі.

Згодом Синєгубов повідомив, що постраждали п'ятеро людей.

За інформацією міського голови Ігоря Терехова, росіяни завдали ударів безпілотниками, зокрема реактивним "шахедом".

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Як повідомлялося, 2 червня російські війська атакували Харків "Шахедами". В Основ'янському районі 50-річна жінка і 51-річний чоловік зазнали вибухових поранень, у Слобідському районі - 30-річний чоловік.

Ілюстративне фото: МОЗ