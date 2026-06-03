В Україні завершили проєкт будівництва Північного обходу Рівного

«Запустили Північний обхід Рівного. Транспортна артерія протяжністю 14,5 км покращить сполучення між регіонами України, забезпечить швидший вихід до міжнародного транспортного коридору М-06 Київ – Чоп та пунктів пропуску Ягодин, Устилуг і Угринів на українсько-польському кордоні», - йдеться в повідомленні.

У межах проєкту було збудовано нову ділянку дороги довжиною 6 км, реконструйовано 4 км існуючої автомобільної дороги та виконано ремонт ще 4,5 км дорожньої мережі й штучних споруд.

Проєкт був розпочатий ще у 2019 році. З початку повномасштабної війни роботи призупиняли. Але це один із найбільших дорожніх проєктів останніх років, що потребував завершення. Адже почалися руйнування недобудованих мостових споруд, що могло б призвести до значних збитків.

Північний обхід підсилює маршрути до західного кордону, покращує перевезення гуманітарних і військових вантажів та підвищує стійкість транспортної системи країни.

Як повідомлялося, на Миколаївщині готуються до впровадження спільного з Республікою Корея проєкту щодо будівництва доріг з відпрацьованого шламу.

Фото: mindev.gov.ua