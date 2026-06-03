В Україні завершили проєкт будівництва Північного обходу Рівного
Про це у Телеграмі повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає Укрінформ.
«Запустили Північний обхід Рівного. Транспортна артерія протяжністю 14,5 км покращить сполучення між регіонами України, забезпечить швидший вихід до міжнародного транспортного коридору М-06 Київ – Чоп та пунктів пропуску Ягодин, Устилуг і Угринів на українсько-польському кордоні», - йдеться в повідомленні.
У межах проєкту було збудовано нову ділянку дороги довжиною 6 км, реконструйовано 4 км існуючої автомобільної дороги та виконано ремонт ще 4,5 км дорожньої мережі й штучних споруд.
Проєкт був розпочатий ще у 2019 році. З початку повномасштабної війни роботи призупиняли. Але це один із найбільших дорожніх проєктів останніх років, що потребував завершення. Адже почалися руйнування недобудованих мостових споруд, що могло б призвести до значних збитків.
Північний обхід підсилює маршрути до західного кордону, покращує перевезення гуманітарних і військових вантажів та підвищує стійкість транспортної системи країни.
Як повідомлялося, на Миколаївщині готуються до впровадження спільного з Республікою Корея проєкту щодо будівництва доріг з відпрацьованого шламу.
Фото: mindev.gov.ua