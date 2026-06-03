На Чернігівщині у річці виявили тіло зниклого кілька днів тому випускника

У річці Бистриця на Чернігівщині знайшли тіло 17-річного випускника Всеволода Короля, який зник 30 травня, після святкування останнього дзвоника.

Про це повідомило Головне управління Нацполіції в Чернігівській області, передає Укрінформ.

“Пошуки Всеволода Короля, який зник 30 травня, припинено – сьогодні вранці тіло неповнолітнього виявили у р. Бистриця в м. Бобровиця”, - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, ознак насильницької смерті на тілі не виявлено.

Поліція розслідує обставини загибелі хлопця у межах кримінального провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України. Призначені різні експертні дослідження.

Слідчі дії тривають.

У поліції подякували всім, хто долучився до пошуків випускника.

Як повідомляв Укрінформ, на Чернігівщині проводилися активні пошуки 17-річного Всеволода Короля з міста Бобровиця, який зник після святкування останнього дзвоника. Для обстеження місцевості пошуковці використовували дрон, прочісували хащі, яри та лісосмуги, водолази обстежували водойми.