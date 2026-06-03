Росіяни обстріляли з артилерії Комишани, загинула жінка
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура у Телеграмі.
«За даними слідства, 3 червня близько 11:00 російські військові вдарили артилерією по селищу Комишани. Внаслідок обстрілу травми, несумісні з життям, отримала літня жінка, яка перебувала на вулиці», - йдеться у повідомленні.
За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.
Крім того, за даними ОВА, до лікарні звернувся 52-річний мешканець Комишан, який напередодні потрапив під російський обстріл селища. Він дістав вибухову травму, осколкові поранення руки й ушкодження черепа. Йому призначили амбулаторне лікування.
Також в ОВА інформують, що кількість поранених внаслідок нічної російської атаки на Дніпровський район зросла до 8 – до медиків по допомогу звернувся 49-річний чоловік, який дістав вибухову та закриту черепно-мозкову травму, а також зазнав отруєння чадним газом.
Як повідомлялося, 3 червня росіяни атакували житлові квартали Херсона дронами, внаслідок чого загинув чоловік, особу якого встановлюють, є поранені.
Фото: Херсонська ОВА