Росіяни обстріляли з артилерії Комишани, загинула жінка

«За даними слідства, 3 червня близько 11:00 російські військові вдарили артилерією по селищу Комишани. Внаслідок обстрілу травми, несумісні з життям, отримала літня жінка, яка перебувала на вулиці», - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

Крім того, за даними ОВА, до лікарні звернувся 52-річний мешканець Комишан, який напередодні потрапив під російський обстріл селища. Він дістав вибухову травму, осколкові поранення руки й ушкодження черепа. Йому призначили амбулаторне лікування.

Також в ОВА інформують, що кількість поранених внаслідок нічної російської атаки на Дніпровський район зросла до 8 – до медиків по допомогу звернувся 49-річний чоловік, який дістав вибухову та закриту черепно-мозкову травму, а також зазнав отруєння чадним газом.

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Як повідомлялося, 3 червня росіяни атакували житлові квартали Херсона дронами, внаслідок чого загинув чоловік, особу якого встановлюють, є поранені.

Фото: Херсонська ОВА