У Вінниці облрада профінансувала встановлення ліфта у реабілітаційному центрі для ветеранів

У Вінниці з метою забезпечення доступності для пацієнтів обласного реабілітаційного центру ветеранів війни та радіаційного захисту населення встановлять додатковий ліфт, фінансування на цей проєкт виділила облрада.

Про це повідомила Вінницька обласна рада, передає Укрінформ.

Зазначається, відповідне рішення депутати ухвалили на останній сесії облради.

«У КНП «Вінницький обласний клінічний медичний реабілітаційний центр ветеранів війни та радіаційного захисту населення» проходять лікування військові ветерани, учасники бойових дій, військовослужбовці Збройних Сил України, ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а також інші верстви населення. У зв’язку з цим забезпечення належних умов перебування пацієнтів є вкрай важливим та потребує невідкладного вирішення питання капітального ремонту будівлі головного корпусу зі встановленням ліфта», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це вже другий зовнішній ліфт, який збудують у реабілітаційному медичному центрі.

Реалізація цього проєкту дозволить забезпечити доступність між поверхами будівлі, створить безбар’єрний простір для надання медичної допомоги, пересування пацієнтів та працівників лікарні.

Функції замовника робіт делегували обласній військовій адміністрації.

Як повідомлялось, у Вінниці два відділення комерційного банку - підписанта меморандуму з міськрадою про співпрацю у сфері розвитку безбар’єрності облаштували за вимогами доступності та інклюзивності.

Фото: Вінницька обласна рада