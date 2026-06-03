У Харкові внаслідок удару РФ загинула жінка

Тяжкопоранена у Холодногірському районі Харкова жінка померла, попри зусилля екстрених служб.

Про це повідомив у Телеграмі міський голова Ігор Терехов, передає Укрінформ.

"Поліцейські та бригада екстреної медичної допомоги протягом години намагалися реанімувати постраждалу від обстрілу жінку. Але, на жаль, незважаючи на всі їхні зусилля, це не вдалося", - йдеться у повідомленні.

Також в Холодногірському районі постраждала ще одна людина, поінформував начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як повідомлялося, внаслідок ранкових атак Росії по Харкову постраждали шестеро людей, трьох із них ушпиталили з пораненнями, у решти - гостра реакція на стрес.

Також було відомо про тяжкопоранену жінку внаслідок ударів удень.