Росіяни обіцяли вбити вітчима в обмін на шпигунство: на Харківщині затримали 17-річного коригувальника

Як з’ясувало розслідування, його пріоритетними цілями були запасні командні пункти та укріпрайони Сил оборони, по яких росіяни готували удари керованими авіабомбами.

За матеріалами справи, російські спецслужбісти завербували юнака, коли він намагався у Телеграм-каналах замовити фізичну розправу над своїм вітчимом через сімейний конфлікт.

Так, в одному із чатів неповнолітньому відповіли з РФ, що обіцяють ліквідувати його родича в обмін на шпигунство.

Щоб виконати вороже завдання, агент об’їжджав місцевість під виглядом робочих поїздок від комунального підприємства, де він підробляв на ремонті автодоріг і тротуарів.

Під час розвідвилазок фігурант позначав на гугл-картах місця найбільшого зосередження особового складу і техніки українських військ.

Також він фіксував електронні геолокації об’єктів, які, на його думку, оборонці Харківщини могли використовувати як логістичні бази.

Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали в кімнаті студентського гуртожитку.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон, на якому він зберігав фото і координати потенційних цілей для передачі ворогу.

Слідчі СБУ повідомили юнаку про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Враховуючи вік підозрюваного, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв Укрінформ, військова контррозвідка Служби безпеки України затримала у Харківській області 16-річного школяра, який коригував російські повітряні атаки по Чугуївському та Лозівському районах.

Фото: СБУ