ДБР затримало військового за підозрою у вчиненні ДТП, в якій загинув 17-річний мотоцикліст

Працівники Державного бюро розслідувань затримали військовослужбовця, який, за даними слідства, підозрюється у вчиненні напідпитку смертельної ДТП поблизу села Терни Роменського району Сумської області.

Про це інформує пресслужба бюро, передає Укрінформ.

"Увечері 1 червня 2026 року військовослужбовець за кермом легкового автомобіля виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з мотоциклом. Через аварію 17-річний водій мотоцикла отримав тяжкі травми та за кілька годин помер у лікарні", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що водій автомобіля перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Працівники ДБР затримали чоловіка та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, якщо це спричинило смерть потерпілого.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво здійснює Сумська обласна прокуратура.

Як повідомляв Укрінформ, у Черкаській області унаслідок ДТП загинули цивільний і двоє військовослужбовців Звенигородського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, ще двоє людей - цивільний і військовий ТЦК постраждали.

Фото: ДБР