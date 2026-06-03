У Сумському районі дрон влучив у будинок - загинув чоловік, поранена його 84-річна мати

У Сумському районі внаслідок атаки дрона по житловому будинку загинув чоловік.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Укрінформ.

"Ворог атакував Миколаївську сільську громаду. На жаль, внаслідок удару загинув 64-річний чоловік. Він отримав вкрай важкі поранення", - зазначив він.

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Повідомляється також, що постраждала його 84-річна мати. Жінці надають необхідну допомогу.

Як повідомлялося, минулої доби війська РФ здійснили майже 80 обстрілів по 33 населених пунктах у 20 територіальних громадах Сумщини, загинув один мирний житель, 18 людей постраждали.

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