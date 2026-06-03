У Маріуполі загострюється паливна криза
Про це повідомила в Телеграмі Маріупольська міська рада, передає Укрінформ.
“На тимчасово окупованій частині Донеччини загострюється паливна криза. На окремих автозаправних станціях бензин уже відсутній або відпускається лише за талонами”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на заправках “республіканської паливної компанії”, яка контролюється окупаційною адміністрацією, вже запровадили обмеження на продаж бензину марки АІ-95. Віднині одному покупцеві продають не більш як 30 літрів палива за одну заправку.
Місцеві телеграм-канали повідомляють, що окупаційна адміністрація нібито дала неформальну вказівку не відправляти бригади швидкої допомоги на виклики без нагальної потреби у зв'язку з необхідністю економії пального.
"Однією з причин дефіциту називають удари українських дронів по вантажівках на трасі, що з'єднує Крим із Ростовською областю. Ця траса пролягає через Маріуполь і є одним з основних маршрутів постачання палива на тимчасово окуповані території України", - зазначає міськрада.
Як повідомляв Укрінформ, у тимчасово окупованому Скадовську на лівобережжі Херсонщини через проблеми з паливом цивільним продають лише газ.