У Маріуполі загострюється паливна криза

У тимчасово захопленому російськими військами Маріуполі загострюється паливна криза: бензину або немає, або його продають лише за талонами.

Про це повідомила в Телеграмі Маріупольська міська рада, передає Укрінформ.

“На тимчасово окупованій частині Донеччини загострюється паливна криза. На окремих автозаправних станціях бензин уже відсутній або відпускається лише за талонами”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на заправках “республіканської паливної компанії”, яка контролюється окупаційною адміністрацією, вже запровадили обмеження на продаж бензину марки АІ-95. Віднині одному покупцеві продають не більш як 30 літрів палива за одну заправку.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що окупаційна адміністрація нібито дала неформальну вказівку не відправляти бригади швидкої допомоги на виклики без нагальної потреби у зв'язку з необхідністю економії пального.

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"Однією з причин дефіциту називають удари українських дронів по вантажівках на трасі, що з'єднує Крим із Ростовською областю. Ця траса пролягає через Маріуполь і є одним з основних маршрутів постачання палива на тимчасово окуповані території України", - зазначає міськрада.

Як повідомляв Укрінформ, у тимчасово окупованому Скадовську на лівобережжі Херсонщини через проблеми з паливом цивільним продають лише газ.