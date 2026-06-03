У Львові вшанували 163 річницю від дня народження президента ЗУНР Євгена Петрушевича

У Львові вшанували пам’ять видатного громадсько-політичного діяча, президента Української Національної Ради ЗУНР Євгена Петрушевича з нагоди 163-ї річниці від дня народження.

Про це повідомила у Фейсбуці Львівська ОВА, передає Укрінформ.

“Сьогодні, 3 червня, на Львівщині вшановують 163-тю річницю від дня народження Євгена Петрушевича – видатного громадсько-політичного діяча, президента Української Національної Ради Західноукраїнської Народної Республіки”, - йдеться в повідомленні.

Пам’ятні заходи відбулися на Личаківському кладовищі, де похований Петрушевич. У них узяли участь перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик, депутати обласної та міської рад, військові, представники громадськості.

Учасники поклали квіти та лампадки до каплиці на полі почесних поховань №76, де знаходиться могила Євгена Петрушевича. Музичний супровід забезпечив оркестр Національної академії сухопутних військ.

Петрушевич народився 3 червня 1863 року у м. Буську на Львівщині в родині греко-католицького священика. Після закінчення Академічної гімназії і правничого факультету Львівського університету переїхав у Сокаль і відкрив там адвокатську контору.

Під час І Світової війни, у 1914-1918 рр., він був членом Головної Української Ради та Загальної Української Ради, у 1917-1918 рр. – головою Української парламентарної репрезентації в австрійському парламенті.

Євген Петрушевич увійшов в історію як очільник Української Національної Ради ЗУНР, яка 1 листопада 1918 року проголосила створення Західноукраїнської Народної Республіки – першої української держави на західноукраїнських землях. Він був одним з ініціаторів Акта Злуки, що об’єднав УНР і ЗУНР в єдину українську державу.

4 січня 1919 року Петрушевич обраний у Станіславові (тепер Івано-Франківськ) президентом Західноукраїнської Національної Ради.

Його уряд припинив свою діяльність 15 березня 1923 року. До кінця свого життя Петрушевич перебував в еміграції, у Берліні, співпрацював з Українським національним об’єднанням (УНО), іншими емігрантськими організаціями.

Він помер 29 серпня 1940 р. і був похований на берлінському цвинтарі римо-католицької катедри Cв. Ядвіги. 1 листопада 2002 року Петрушевич перепохований на Личаківському кладовищі у Львові.

Як повідомляв Укрінформ, у Парижі на цвинтарі Монпарнас вшанували пам’ять головного отамана військ Української Народної Республіки Симона Петлюри з нагоди 100-х роковин від дня його загибелі.