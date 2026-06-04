Росіяни за добу понад 900 разів били по Запорізькій області - один загиблий, четверо поранених

Упродовж доби окупанти завдали 924 удари по 52 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, ще четверо поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район.

Про це в Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Укрінформ. За його словами, війська РФ здійснили 27 авіаударів по Балабиному, Малокатеринівці, Зарічному, Підгірному, Одарівці, Новосолоному, Веселянці, Юліївці, Барвинівці, Світлій Долині, Данилівці, Любицькому, Новому Запоріжжю, Новому Полю, Лук’янівському, Оріхову, Копанях, Новоселівці, Гуляйпільському, Рівному, Єгорівці, Долинці, Верхній Терсі, Гіркому. 660 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Балабине, Ясну Поляну, Біленьке, Канівське, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новопавлівку, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Чарівне, Гуляйпільське, Варварівку, Гірке, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Новоселівку, Преображенку, Рибне, Варварівку. Зафіксовано 5 обстрілів з РСЗВ по Добропіллю, Рибному, Воздвижівці. 232 артудари прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському, Староукраїнці. Читайте також: Ворог завдав повторного удару по рятувальниках під час ліквідації пожежі на Запоріжжі Надійшло 51 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок. Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що ворог атакував Запоріжжя. Внаслідок влучання дрону загинув чоловік. Фото: Запорізька ОВА