Через ворожу атаку на Київщині постражадав водій бензовоза

Унаслідок повітряної атаки військ РФ у Київській області госпіталізовано водія бензовоза.

Як передає Укрінформ, про це керівник Київської ОВА Микола Калашник повідомив у Телеграмі.

«У Бориспільському районі травмовано чоловіка - водія бензовоза. Його госпіталізовано до місцевої лікарні із закритим переломом гомілковостопного суглоба», - написав він, зазначивши, що медики надають потерпілому всю необхідну допомогу.

Калашник закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати у безпечних місцях до відбою.

Як повідомляв Укрінформ, наслідки російської атаки у ніч проти 2 червня зафіксували у чотирьох районах Київщини, найбільше постраждав Бучанський район.

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