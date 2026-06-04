Жительці Харківщини, у якої росіяни вбили трьох дітей і чоловіка-ветерана, придбали житло

Ользі Крівогуб з Харківської області, яка внаслідок російського удару втратила трьох дітей і чоловіка-ветерана, купили будинок.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Укрінформ.

"За підтримки благодійного фонду "Гуманітарний стратегічний хаб" вдалося придбати житло для Ольги Крівогуб та її маленької доньки Катерини", - йдеться у дописі.

Начальник ОВА подякував усім, хто відгукнувся на заклик про допомогу.

Раніше журналісти оголосили збір, аби Ольга могла придбати житло. Після розголосу до справи долучився благодійний фонд і купив будинок у селищі Нова Водолага. А зібрані донати - понад пів мільйона гривень - вирішили спрямувати на облаштування побуту та на майбутнє навчання дівчинки.

"Основний напрямок у нас - це допомога військовим, військовим частинам, але тут така ситуація, що не можемо не відреагувати і не допомогти цій родині. За будинок повністю сплачено, близько 2 млн грн", - сказав директор БФ Юрій Подчасов.

Як повідомлялося, 13 лютого поховали ветерана Григорія Шикулу та його трьох дітей, які загинули вночі 10 лютого у Богодухові внаслідок удару російського дрона по приватному будинку. Мирославі 1 січня виповнився рік, а близнюкам Івану та Владиславу 30 січня - по два роки.

Ольга Крівогуб, яка під час удару перебувала на 35-му тижні вагітності, 11 березня народила доньку.

Фото Тетяни Доцяк