У Харкові перейменували вулицю на честь Джохара Дудаєва

У Харкові три вулиці та один провулок перейменували на честь першого президента Чеченської республіки Ічкерія, загиблих Героїв України, а також театральної режисерки.

Відповідне рішення на позачерговій сесії ухвалили депутати Харківської міської ради, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу мерії. Колишню вулицю Літакову назвали іменем Героя України (посмертно), випускника Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба, пілота 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, полковника Владислава Рикова. Садовопаркову вулицю перейменували на честь Дениса Шевченка - загиблого Героя України. Вулиця Кубанська відтепер має назву Джохара Дудаєва – першого президента Чеченської республіки Ічкерія. Читайте також: У Львові з’явиться площа Андрія Парубія Провулок Орача носитиме ім'я Світлани Олешко, української режисерки, засновниці та директорки театру-студії «Арабески», яка померла від хвороби у грудні 2024 року. Як повідомлялося, у липні 2025 року у Харкові перейменували дві вулиці на честь Героїв України - загиблих пілотів Максима Устименка та Олексія Меся. Фото Укрінформу можна купити тут