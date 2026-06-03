На Чернігівщині через атаку РФ знеструмлені близько 9 тисяч абонентів
Укрінформ
У Прилуцькому районі Чернігівської області внаслідок російської атаки на енергооб’єкт знеструмлені близько 9 тисяч абонентів.
Про це повідомило в Телеграмі АТ “Чернігівобленерго”, передає Укрінформ.
“Внаслідок ворожої атаки на енергооб’єкт у Прилуцькому районі знеструмлено близько 9 тисяч абонентів”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Як повідомляв Укрінформ, унаслідок масованої російської атаки станом на ранок 2 червня є знеструмлені споживачі у Києві та шести областях.