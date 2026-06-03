Удар по фермі на Харківщині: кількість постраждалих зросла до дев’яти, двоє загиблих
Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Укрінформ.
"До 9 людей зросла кількість постраждалих від удару РФ по Рокитному. Із вибуховими пораненнями госпіталізовані чоловіки 68, 43, 40 років і 17-річний хлопець. Один із чоловіків перебуває у важкому стані, решта – в середньому", - ідеться в повідомленні.
За даними Синєгубова, гостру реакцію на стрес отримали 21-річний чоловік та жінки 50, 65, 49, 62 років, їм надали медичну допомогу на місці.
Загинули 29-річний і 65-річний чоловіки. За інформацією Харківської обласної прокуратури, це працівники ферми.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 ККУ).
Тип застосованого озброєння встановлюється.
Як повідомляв Укрінформ,росіяни ударили по с. Рокитне Нововодолазької громади на Харківщині. Було відомо про двох загиблих та шістьох постраждалих.