Удар по фермі на Харківщині: кількість постраждалих зросла до дев’яти, двоє загиблих

Удар по фермі на Харківщині: кількість постраждалих зросла до дев’яти, двоє загиблих

Фото
Укрінформ
Внаслідок російського удару по фермі у селі Рокитне на Харківщині загинули двоє людей, дев'ятеро - постраждали,  один із поранених - у тяжкому стані.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Укрінформ.

"До 9 людей зросла кількість постраждалих від удару РФ по Рокитному. Із вибуховими пораненнями госпіталізовані чоловіки 68, 43, 40 років і 17-річний хлопець. Один із чоловіків перебуває у важкому стані, решта – в середньому", - ідеться в повідомленні.

За даними Синєгубова, гостру реакцію на стрес отримали 21-річний чоловік та жінки 50, 65, 49, 62 років, їм надали медичну допомогу на місці.

Читайте також: Росіяни вдарили по АЗС у Запорізькому районі

Загинули 29-річний і 65-річний чоловіки. За інформацією Харківської обласної прокуратури, це працівники ферми.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Тип застосованого озброєння встановлюється.

Як повідомляв Укрінформ,росіяни ударили по с. Рокитне Нововодолазької громади на Харківщині. Було відомо про двох загиблих та шістьох постраждалих.

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-