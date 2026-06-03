У низці областей оголошували повітряну тривогу
Укрінформ
У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики.
Як передає Укрінформ, КМВА повідомила у Телеграмі: "Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння".
Повітряні сили Збройних сил України додали: "Загроза застосування балістичного озброєння (зі сходу)".
О 17:09 оголосили про відбій тривоги.
О 17:29 ПС повідомили про відбій загрози.
Як повідомляв Укрінформ, сили протиповітряної оборони знешкодили 189 зі 198 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 2 червня.