У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики.

Як передає Укрінформ, КМВА повідомила у Телеграмі: "Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння".

Повітряні сили Збройних сил України додали: "Загроза застосування балістичного озброєння (зі сходу)".

О 17:09 оголосили про відбій тривоги.

О 17:29 ПС повідомили про відбій загрози.

Як повідомляв Укрінформ, сили протиповітряної оборони знешкодили 189 зі 198 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 2 червня.