У Дніпрі через ракетну атаку 2 червня знищені близько 100 квартир

Понад 100 зруйнованих квартир, в яких проживали близько 300 людей, - такі наслідки ворожого ракетного удару по Дніпру у ніч на 2 червня. Деякі пошкоджені будинки відновленню не підлягають.

Про це в телеефірі сказав начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Укрінформ.

За його словами, спершу ворог вдарив трьома ракетами по двох житлових кварталах, де немає нічого, окрім цивільних об’єктів.

Дніпро у жалобі після атаки РФ / Фото: Микола М'якшиков, Укрінформ 1 / 9

“Пошкоджено близько 40 будинків, знищено 100 квартир, без житла залишились близько 300 осіб. Але це приблизні цифри, вони можуть зрости”, - зазначив він.

Пошкоджені будинки переважно старої забудови, в більшості з них - дерев’яні перекриття. Тож, за попередніми оцінками, відновити їх буде важко, а деякі взагалі не підлягатимуть ремонту. Наразі на місцях працюють відповідні служби і фахівці, які мають визначити стан будівель та їхню подальшу долю.

Очільник області додав, що ворог завдав повторного удару, використавши балістичні ракети. Внаслідок цієї атаки загинув співробітник ДСНС, який першим прибув на місце, аби організувати рятувальні роботи. Загалом внаслідок обстрілу загинули 16 людей, серед яких двоє - діти. Поранені 42 людини.

Наслідки обстрілу Дніпра / Фото: Микола М'якшиков. Укрінформ 1 / 9

Як повідомляв Укрінформ, у лікарнях залишаються 22 постраждалих під час атаки на Дніпро, яку ворог здійснив у ніч на 2 червня.